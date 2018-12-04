Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

04 Aralık 2018 Salı 13:06



04 Aralık 2018 Salı 13:06

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Mesut Tepe (28) idaresindeki 34 ADD 039 plakalı otomobil, Vezirköprü-Havza kara yolu Esentepe Mahallesi mevkisinde, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan Varol (8), sonra refüjdeki ağaç ve ardından duvara çarptı.Yaralanan Varol ile sürücü ve araçtaki Hüseyin Tepe (43), 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.Varol, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Mesut ve Hüseyin Tepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.