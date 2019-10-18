Haberler » 3. Sayfa » Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

18.10.2019 21:37Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet G. idaresindeki 55 NJ 049 plakalı kapalı kasa kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına yuvarlanıp ters döndü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ahmet G., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, Canik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:25 Kadıköy'de 11 katlı binada yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
22:28 Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
22:23 Niğde'de otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi öldü
22:27 Şişli'de yabancı uyruklu bir kadın tartıştığı adamın başına tavayla vurdu
22:25 Paraşüt kazasında ölen ve yaralanan Ruslara ulaşıldı
22:24 Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yapan 3 kişi tutuklandı
22:22 Taksicinin yağma iddiasını jandarma bozdu
18.10.2019 22:31:35