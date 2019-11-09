Haberler » 3. Sayfa » Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Haber

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, yaralının imdadına kaza yerinden geçen itfaiye ekipleri yetişti.

09.11.2019 17:29 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:34Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, yaralının imdadına kaza yerinden geçen itfaiye ekipleri yetişti.

Kaza, Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ziya Kurtoğlu idaresindeki 55 EK 571 plakalı otomobil Bafra'dan Alaçam ilçesi istikametine seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağında bariyer önünde park halinde duran 34 RZ 0751 otomobile çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Ziya Kurtoğlu yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına Yakakent ilçesine dalış eğitimine giden Samsun Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığı Arama-Kurtarma Timi yetişti. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:18 Uyuşturucuyla yakalanan şahıs serberst
19:15 İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli...
19:16 İstanbul'da 39 ilçede 'Yeditepe Huzur' uygulaması
19:11 15 metre derinlikteki kuyuya düştü...Cep telefonu sayesinde kurtuldu
18:53 Antalya'da bir evde ölü bulunan dört kişilik ailenin cenazeleri morgdan alındı
12:20 Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
09:01 Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
00:52 Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi
22:51 Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
21:33 Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 19:24:10