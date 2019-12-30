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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da kapalı kasa kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

30.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:35 Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Samsun'da kapalı kasa kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle 2. Hat son durak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arzu Çalık Yanık idaresindeki 55 ABM 037 plakalı kapalı kasa kamyonet, Bülent Balkır'ın kullandığı 55 AYA 09 otomobilin sol arka lastiğine yandan çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Arzu Çalık Bakır, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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