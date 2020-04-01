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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

01.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:10
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Samsun 'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Çevre Yolu Derebahçe Stadı karşısında saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Yılmaz (22) idaresindeki 55 ACL 717 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki bariyere çarptı. Tekrar yola savrulan otomobil, Aygün İş'in (35) kullandığı 55 RT 126 plakalı otomobile vurdu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Uğur Yılmaz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Uğur Yılmaz, Samsun, 3. Sayfa
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