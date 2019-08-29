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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

29.08.2019 16:56 Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hikmet Öztürk idaresindeki B DH 4640 yabancı plakalı otomobil, Üçköprü Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Veysel Yıldırım'ın kullandığı 55 E 2480 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan Hikmet Öztürk ile araçta bulunan Hayrettin Özdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Özdemir, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hikmet Öztürk, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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