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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

17.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:13Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Belediye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacer Duran yönetimindeki 55 AYA 86 plakalı otomobil, Merve Atmaca idaresindeki 55 AAY 17 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Merve Atmaca ile diğer araçta bulunan Begüm Duran yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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