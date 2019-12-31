Haberler » 3. Sayfa » Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

31.12.2019 19:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:31 Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçesi Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Y.'nin kullandığı 55 ADY 66 plakalı otomobil ile ters yönden geldiği iddia edilen Yavuz K. idaresindeki 34 USP 95 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Yavuz K. ve araçta bulunan Yaşar O. yaralandı.

Kazazedeler çevrede bulunan vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılırken, 112 acil ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Yaşar Odabaşı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:22   Bülent Arınç'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalara yanıt - Haberler
20:20   Şiddetli protestoların ardından ABD'den Bağdat Büyükelçiliği'ne ek asker takviyesi - Haberler
20:18   Kuşadası'nda trafik bayan polislere emanet - Haberler
20:16   Sarıgöl'de 2 yıl önceki cinayete 4 tutuklama - Haberler
20:14   Bunalıma girdi, kendini astı - Haberler
20:00   Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Haberler
19:55   Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı - Haberler
19:25   Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek - Haberler
18:55   Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu - Haberler
31.12.2019 20:25:27