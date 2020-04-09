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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

09.04.2020 20:07 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:08
Samsun 'da trafik kazası: 2 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı
SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, Çarşamba ilçesine bağlı Yukarı Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Halil İbrahim İ. yönetimindeki 55 LC 723 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Takla atan aracın içerisinde bulunan otomobil sürücüsü Halil İbrahim İ. ve araçta bulunan Bahar İ. yaralandı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 112 acil ambulans ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çarşamba, Samsun, Yerel
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