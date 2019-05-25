Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun
'un Çarşamba
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamit Seyhan
idaresindeki 34 YM 9638 plakalı cip, Samsun- Ordu
kara yolu Beylerce mevkisinde önce aynı yönde seyreden Halil İbrahim Şahin
'in kullandığı 52 KB 544 plakalı otomobile, ardından sağ şeritten giden İsmail Özbay yönetimindeki 61 K 3363 plakalı kamyona çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Züleyha (40) ve çocukları Ahmet Eymen Şahin (7) yaralandı.
Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
İbrahim Şahin
, Samsun
, Güncel
Kaynak: AA