25.05.2019 16:18
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Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamit Seyhan idaresindeki 34 YM 9638 plakalı cip, Samsun- Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde önce aynı yönde seyreden Halil İbrahim Şahin'in kullandığı 52 KB 544 plakalı otomobile, ardından sağ şeritten giden İsmail Özbay yönetimindeki 61 K 3363 plakalı kamyona çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Züleyha (40) ve çocukları Ahmet Eymen Şahin (7) yaralandı.
Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İbrahim Şahin, Samsun, Güncel
Kaynak: AA