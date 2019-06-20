20.06.2019 21:07
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Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun

Samsun'da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba- Salıpazarı karayolu Muşçalı Sapağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ş. yönetimindeki 46 BL 735 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.B. idaresindeki 55 EZ 511 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri İ.B. ve C.Ş. ile M.A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Samsun, 3. Sayfa

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