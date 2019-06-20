20.06.2019 21:15
Haberler» Güncel» Haber

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun

Samsun'da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Çarşamba- Salıpazarı karayolu Muşçalı Sapağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ş. yönetimindeki 46 BL 735 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.B. idaresindeki 55 EZ 511 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri İ.B. ve C.Ş. ile M.A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Samsun, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:58 Erdoğan: "Binali Bey'in yaptıkları yapacaklarının teminatı durumunda"
22:58 Japonya Büyükelçisi Miyajima Beypazarı'nda
22:57 İran ABD İHA'sının vurulma anının görüntülerini yayımladı
22:57 ALİ KEMAL ÖZCAN, ÖCALAN'IN VERDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ MEKTUBU OKUDU -1
22:55 Fotoğraflar// İmamoğlu Büyükçekmece'de vatandaşlara seslendi
22:54 AB Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı
22:52 Karamürsel'de uyuşturucu operasyonu