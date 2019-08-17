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Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

17.08.2019 14:50 Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolu Tekeli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Altun idaresindeki 34 GL 0656 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araç sürücüsü Hakan Altun ile Sema Altun ve Elvin Altun yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Ankara, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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