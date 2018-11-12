Samsun'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:01



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:01

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Tekkeli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Furkan H. (19) idaresindeki O5 FP 953 plakalı otomobil, Samsun'dan Kavak ilce istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp su kanalına girerek istinat duvarına çarptı. Kazada araç sürücüsü Recep Furkan H. ile Şahin S. (23), Murat C. (37) ve Taha Ş. (22) yaralandı. Yaralılar Kavak Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN