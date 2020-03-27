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Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasından 4 kişi yaralandı.

27.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:23
Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
Samsun 'da meydana gelen trafik kazasından 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu Toybelen mevkisinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Navdar (25) idaresindeki 61 FA 253 plakalı kapalı kasa kamyonet, Sait Arslan (54) yönetimindeki 19 EC 492 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Mustafa Navdar ile Nuri İhtiyar (24), Koray Kemhacıoğlu (23) ve traktör sürücüsü Sait Arslan yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, Samsun, 3. Sayfa

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