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Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

09.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:24
Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
Samsun 'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı Kılıçdede Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunay Özdemir idaresindeki 60 AAB 813 plakalı otomobil kavşakta aynı yöne giden Ali Emre Karavuş yönetimindeki 55 DV 585 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Saniye Özdemir (45), Elmira Özdemir (5), Emriye Fermide Özdemir (14), Ebrar Ceylin Yanık (7), Eymen Özdemir (7) ve Ayhan Yanık yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Samsun, 3. Sayfa
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