Samsun'da tramvay manevra sırasında raydan çıktı

Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Hafif Raylı Sisteme (SAMULAŞ) ait vatman S.A'nın kullandığı 5509 numaralı tramvay, saat 06.30 sularında Tekkeköy ilçesi stadyum durağında manevra yaptığı sırada hat sonundaki durduruculara vurarak durabildi. Yolcu bulunmadığı sırada gerçekleşen, tramvayın raydan çıktığı kazada araçta ve elektrik hatlarında hasar meydana geldi.
HASARIN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞILIYOR
Çalışma başlatan SAMULAŞ ekipleri, vinç yardımıyla tramvayı zeminden çıkardı. Ekiplerin araçtaki hasarın giderilmesi için çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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