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Samsun'da tramvay saatleri değişti

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüsü önlemleri kapsamında vatandaşların evde kalmayı tercih etmesi nedeniyle ulaşım hizmetlerinde saat değişikliğine gidildiğini açıkladı.

09.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:39
Samsun'da tramvay saatleri değişti
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüsü önlemleri kapsamında vatandaşların evde kalmayı tercih etmesi nedeniyle ulaşım hizmetlerinde saat değişikliğine gidildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre tramvay, Yurtlar-Rektörlük seferleri 06.00-06.30 20 dakika, 06.30-08.00 14 dakika, 08.00-09.00 20 dakika, 09.00-14.00 24 dakika, 14.00-19.00 20 dakika, 19.00-21.00 30 dakika, 21.00-24.00 saatlerinde 40 dakikada bir yapılacak.

Rektörlük-Belediyeevleri seferleri 06.00-06.30 10 dakika, 06.30-08.00 7 dakika, 08.00-09.00 10 dakika, 09.00-14.00 12 dakika, 14.00-19.00 10 dakika, 19.00-21. 00 15 dakika, 21.00-24.00 saatlerinde 20 dakikada bir yapılacak.

Belediyeevleri-Tekkeköy seferleri 06.00-06.30 20 dakika, 06.30 - 08.00 14 dakika, 08.00-09.00 20 dakika, 09.00- 14.00 24 dakika, 14.00-19.00 20 dakika, 19.00-21.00 30 dakika, 21.00-24.00 saatlerinde 40 dakikada bir yapılacak.

Ekspres ve ring hareket saatleri güncellemesine göre ise E1, E3, E7 ve E8 kodlu ekspres hatları ile R4, R5, R7, R10, R12, R13, R21, R25 ve R28 kodlu ring hatlarında saat 21.00'den sonraki seferler yapılmayacak.

Ayrıca hastaneler bölgesine hizmet veren T1, T2, T3 ve E5 hatlarının çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yok. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Demir, Samsun, Güncel
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