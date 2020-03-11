Samsun'da tramvay ve otobüsler günde 10 kez virüslere karşı dezenfekte ediliyor
Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Samsun'da günde 150 bin kişinin kullandığı tramvaylar ve otobüsler, her seferin ardından dezenfekte ediliyor.
11.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:44
Türkiye 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Samsun 'da günde 150 bin kişinin kullandığı tramvaylar ve otobüsler, her seferin ardından dezenfekte ediliyor.
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Samsun Hafif Raylı Sistem AŞ (SAMULAŞ) tarafından kent içi toplu taşımacılıkta kullanılan hafif raylı sistem araçları, otobüsler, günlük rutin temizlik işlemleri haricinde her seferden sonra ozon, ULV ve alkol gibi temizlik maddeleriyle dezenfekte edilerek yolcuların hizmetine sunuluyor.
Bilet aldıktan sonra para iadesi alan vatandaşların ellerini dezenfekte etmeleri için turnikelere antibakteriyel jeller yerleştirildi.
Dezenfeksiyonla yolcuların bulaşıcı hastalıklardan korunması amaçlanıyor.
SAMULAŞ Genel Müdür Müdürü Enver Sedat Tamgacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs Çin'de ilk çıktığı andan itibaren toplu taşıma araçlarında önlem aldıklarını söyledi.
Samsun'da günde 150 bin kişinin toplu taşıma araçlarını kullandığına işaret eden Tamgacı, "Araçlarımızda günlük yaptığımız temizlik faaliyetlerine ilaveten dezenfeksiyon işine girdik. Dezenfeksiyon yaparken de farklı ürünler kullanmaya özen gösteriyoruz. Zaman zaman ozonla, ULV ile alkolle ve kimyasallarla bu dezenfeksiyonu sağlıyoruz. Virüsün Türkiye'de görülmesiyle birlikte personelimizin yüzde 10'unu temizlik işine ayırdık. Her araç günde 10 kez dezenfekte ediliyor." dedi.
Dezenfekte ile virüse karşı önlem almaya çalıştıkları ifade eden Tamgacı, şunları kaydetti:
"Ayrıca mesai bitimlerinde daha detaylı dezenfekte yapıyoruz. Bünyemizde 206 ulaşım aracı var ve hepsi aynı şekilde dezenfeksiyondan geçiyor. Vatandaşların virüse karşı toplu taşıma araçlarında güvenini kazanmayı amaçlıyoruz. Bilet alım noktalarında da vatandaşlara para iadesi için verdiğimiz bozuk paraları dezenfekte ediyoruz. Yani tramvaylar, otobüsler ile vatandaşlarımıza verdiğimiz bozuk paraları da dezenfekte ediyoruz."
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Samsun Hafif Raylı Sistem AŞ (SAMULAŞ) tarafından kent içi toplu taşımacılıkta kullanılan hafif raylı sistem araçları, otobüsler, günlük rutin temizlik işlemleri haricinde her seferden sonra ozon, ULV ve alkol gibi temizlik maddeleriyle dezenfekte edilerek yolcuların hizmetine sunuluyor.
Bilet aldıktan sonra para iadesi alan vatandaşların ellerini dezenfekte etmeleri için turnikelere antibakteriyel jeller yerleştirildi.
Dezenfeksiyonla yolcuların bulaşıcı hastalıklardan korunması amaçlanıyor.
SAMULAŞ Genel Müdür Müdürü Enver Sedat Tamgacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs Çin'de ilk çıktığı andan itibaren toplu taşıma araçlarında önlem aldıklarını söyledi.
Samsun'da günde 150 bin kişinin toplu taşıma araçlarını kullandığına işaret eden Tamgacı, "Araçlarımızda günlük yaptığımız temizlik faaliyetlerine ilaveten dezenfeksiyon işine girdik. Dezenfeksiyon yaparken de farklı ürünler kullanmaya özen gösteriyoruz. Zaman zaman ozonla, ULV ile alkolle ve kimyasallarla bu dezenfeksiyonu sağlıyoruz. Virüsün Türkiye'de görülmesiyle birlikte personelimizin yüzde 10'unu temizlik işine ayırdık. Her araç günde 10 kez dezenfekte ediliyor." dedi.
Dezenfekte ile virüse karşı önlem almaya çalıştıkları ifade eden Tamgacı, şunları kaydetti:
"Ayrıca mesai bitimlerinde daha detaylı dezenfekte yapıyoruz. Bünyemizde 206 ulaşım aracı var ve hepsi aynı şekilde dezenfeksiyondan geçiyor. Vatandaşların virüse karşı toplu taşıma araçlarında güvenini kazanmayı amaçlıyoruz. Bilet alım noktalarında da vatandaşlara para iadesi için verdiğimiz bozuk paraları dezenfekte ediyoruz. Yani tramvaylar, otobüsler ile vatandaşlarımıza verdiğimiz bozuk paraları da dezenfekte ediyoruz."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
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