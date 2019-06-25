25.06.2019 15:08
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Samsun'da, TSK'daki FETÖ yapılanmasından 1 üsteğmene gözaltı

Samsun'da, TSK'daki FETÖ yapılanmasından 1 üsteğmene gözaltıSAMSUN - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Fethullahçı Terör Örgütü yapılanması soruşturmasında Samsun'da görevli 1 üsteğmen gözaltına alınarak Ankara'ya gönderildi.

Samsun 'da, TSK 'daki FETÖ yapılanmasından 1 üsteğmene gözaltı
SAMSUN - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Fethullahçı Terör Örgütü yapılanması soruşturmasında Samsun'da görevli 1 üsteğmen gözaltına alınarak Ankara'ya gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca TSK içindeki FETÖ yapılanmasında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen kişilere yönelik gözaltı kararı verildi. Söz konusu gözaltı kapsamında Samsun Sahra Sıhhiye Eğitim Merkez Komutanlığında görevli Üsteğmen F.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki evinde bu sabah gözaltına alındı. Gözaltına alınan Üsteğmen F.Ç., Samsun TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara'ya götürüldü.Samsun'da, TSK'daki FETÖ yapılanmasından 1 üsteğmene gözaltı
Kaynak: İHA
TSK , Samsun , 3. Sayfa

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