Haberler » Güncel » Samsun'da Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması - Haber

Samsun'da Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması

Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.

23.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:36Samsun'da Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması
Emniyet Müdürlüğü ve Komutanlığınca " Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.
Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 80 ille eş zamanlı olarak alkol, yasadışı bahis, kumar ve 1072 sayılı Kanuna yönelik 376 emniyet, 200 jandarma personelinin katılımıyla uygulama yapıldığı belirtildi.
Uygulamada, 8 bin 406 şahsın sorgulandığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:
"Çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalanmış, 2 şahıs gözaltına alınmış, 2 işletmeye tütün mamulleri kullandırmaktan tutanak tanzim edilmiş, 6 işletmeye ve 6 şahsa toplam 21 bin 082 lira idari para cezası kesilmiştir. 4 şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapılmış, ayrıca 650 paket kaçak sigara, 30 adet kaçak içki, 500 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ve 201 cinsel ürün ele geçirilmiştir."

Jandarma, Türkiye, Samsun, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 16:21:09