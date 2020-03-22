Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Samsun'da ulaşıma 'korona virüs' engeli - Haberler

Samsun'da ulaşıma 'korona virüs' engeli

Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.(SAMULAŞ A.Ş.) tarafından korona virüs salgını ile ilgili alınan tedbirler nedeniyle 13 Mart sonrasında raylı sistemde yüzde 64, otobüslerde yüzde 64 oranında yolcu sayısında düşüş yaşandığı açıklandı.

22.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:01
Samsun'da ulaşıma 'korona virüs' engeli
Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.(SAMULAŞ A.Ş.) tarafından korona virüs salgını ile ilgili alınan tedbirler nedeniyle 13 Mart sonrasında raylı sistemde yüzde 64, otobüslerde yüzde 64 oranında yolcu sayısında düşüş yaşandığı açıklandı.

SAMULAŞ tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrasında yolcu sayısının gün geçtikte düştüğü açıklandı. Açıklamada, "14 Mart'ta özellikle öğrenci ve genelge kapsamında idari izin verilen çalışanlardan sonra 16 Mart itibariyle yolcu hareketlerinde hızlı bir düşüş yaşanmaktadır" denildi.

Açıklamaya göre 13 Mart tarihinde raylı sistemde 63 bin 227 yolcuya, 16 Mart'ta 36 bin 414, 17 Mart'ta 30 bin 978, 18 Mart'ta ise 22 bin 874 yolcuya hizmet verildi. Otobüs işletmesinde ise kullanım 13 Mart tarihinde 32 bin 209 yolcuya, 16 Mart'ta 18 bin 857'ye, 17 Mart'ta 15 bin 385 yolcuya, 18 Mart'ta ise 12 bin 145 yolcuya düştü.

Açıklamada, "13 Mart'tan 18 Mart'a kadar öğrenci tarifesi kullanan yolcularımızda yüzde 83.93, sivil tarife kullanan yolcularımızda yüzde 43.74, ücretsiz yolcularımızda ise yüzde 59.90 oranında düşüş olmuştur. Genel olarak raylı sistemde yüzde 64, otobüs işletmesinde ise yüzde 63 oranında yolcu sayımızda gerileme olmuştur" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca ilerleyen zaman içerisinde özellikle riskli grup içerisinde bulunan ve toplu taşıma hizmetinden ücretsiz faydalanan yolcularda daha fazla düşüş olacağının beklenildiğine de vurgu yapıldı. SAMULAŞ açıklamasında, "Bu sebeple raylı sistem ve otobüs işletmesindeki seferlerimizde yolcu konforunu bozmayacak oranda kısıtlamalar yapmak kaçınılmazdır. Özellikle risk grup olan yolcularımızın ve tüm yolcularımızın kamuoyunu takip etmesi, zorda kalmadıkları sürece dışarıya çıkmamaları konusunda özellikle uyarıyoruz" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Samsun, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı Haberler
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı
Orta Doğu’nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor Haberler
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor
Yasağa uymayan Cevriye Nine: Dedem 4 yaş büyük yazdırmış Haberler
Yasağa uymayan Cevriye Nine: Dedem 4 yaş büyük yazdırmış
’Amca vallahi yasak’ denilmesine rağmen istifini bozmadı Haberler
"Amca vallahi yasak" denilmesine rağmen istifini bozmadı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller’in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haberler
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı Haberler
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Haberler
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

İZMİR 'Evde kalın' çağrısına rağmen İzmir'de sahil kesimleri doldu - Haber TUNCELİ Munzur Nehri'nde aranan Uzman Çavuş Güneş, FETÖ'cülerle çatışmış - Haber ZONGULDAK Ukrayna'dan dönen gemici ve TIR sürücülerine 14 gün karantina - Haber DİYARBAKIR Mutlu Kaya'nın ablası, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Haber ŞIRNAK Silopi esnafından sağlık personeline destek - Haber Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı - Haber CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış - Haber
Loading