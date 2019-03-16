Samsun'da Üniversiteli Mehter Takımı

Kaynak: DHA

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencilerinin oluşturduğu Akademik Düşence Eğitim Medeniyet Topluluğu tarafından 'Gençlik Mehteri' kuruldu. 6'sı yabancı uyruklu toplam 20 öğrencinin katılımıyla kurulan mehter takımı, marşları öğreniyor.OMÜ öğrencilerinin oluşturduğu Akademik Düşence Eğitim Medeniyet Topluluğu tarafından 'Gençlik Mehteri' projesi hazırlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Gençlik Projeleri Destek Programı' kapsamında, 19 bin TL'lik destek sağlanan projede, geçen yıl ekim ayında mehter takımı oluşturulması için müzik aletleri alındı. Daha sonra üniversitede yapılan duyuru ile mehter takımında yer alacak gönüllü öğrenciler belirlendi. 6'sı yabancı uyruklu toplam 20 öğrencinin katılımıyla 'Gençlik Mehteri' kuruldu. Takım geçen aralık ayı itibarıyla çalışmalarına başladı. Mehter marşlarına ilgisi olan bir okulda resim öğretmen Süleyman Yıldırım tarafından öğrencilere marşlar öğretilmeye başlandı. Haftada 1 gün, 2 saat çalışma yapan öğrenciler, mehter marşlarını çalarken büyük gurur duyduklarını söyledi.'BU TAKIM GEÇİCİ OLMAYACAK'Gönüllü olarak öğrencilere eğitim verdiğini söyleyen Yıldırım, "Üniversiteli arkadaşlarımız özverili bir şekilde tamamen gönüllü olarak mehter marşlarını çalmayı ve söylemeyi öğreniyorlar. Tam bir mehter takımı kuruyoruz. Bu takım geçici olmayacak. Bu arkadaşlarımız mezun olduğunda peşlerinden gelen diğer öğrenciler mehter takımında yer alacak. Mehter demek gönül demek, kardeşlik demektir. Farklı illerden hatta ülkelerden okumak için burada bulunan öğrencilerimiz kardeşlik içerisinde mehterde yer alacak. Eğitim çalışmalarımız tamamlandığında konser programlarımız da olacak" dedi.'MARŞLARI EZBERLİYORUZ'Akademik Düşence Eğitim Medeniyet Topluluğu Başkanı, OMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Fahreddin Yüksel de, büyük azimle ders saatleri dışında mehter takımı oluşturmak için çalıştıklarını, marşların sözlerini ve müziklerini ezberleyip öğrendiklerini söyledi. Farklı ülkelerden üyelerin de katkısıyla uluslararası takım oluşturduklarını belirten Yüksel, "Amacımız ecdadımızdan aldığımız kültürel mirası üniversitemizde öğrenci arkadaşlarımıza aşılamak ve canlandırmak. Bu amaçla 'Gençlik Mehteri'ni kuruyoruz. Marşları söylerken insanın tüyleri diken diken oluyor. Ben de bu projenin içinde bulunmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum" diye konuştu.'MEHTERDE BULUNMAKTAN GURUR DUYUYORUM'OMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Mısırlı Mohamed Ali ise arkadaşlarının haber vermesiyle mehter takımı hakkında bilgi sahibi olduğunu belirterek, "Mehterde olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Eski tarihimizden bir adet. Zaten Osmanlı Mısır'da da vardı. Daha önce mehterle ilgili fazla bilgim yoktu. Şimdi marşları okumaya öğrenmeye başladım" ifadelerini kullandı.- Samsun