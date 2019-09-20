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Samsun'da uyuşturucu hap operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu özelliği bulunan 2 bin 632 adet hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

20.09.2019 10:31Samsun'da uyuşturucu hap operasyonu: 2 gözaltı
Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu özelliği bulunan 2 bin 632 adet hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde, irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve il dışından yüklü miktarda sentetik ecza hap getirecekleri bilgisini aldıkları O.T. ve M.A. isimli şahısları takibe aldı. Narkotik ekipleri, söz konusu şahısları araç içerisinde 2 bin 632 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ile birlikte yakaladı. Her iki şahıs 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan O.T. ve M.A. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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