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Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu özelliği bulunan 2 bin 632 adet hapla yakalanan 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20.09.2019 17:39Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı
Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu özelliği bulunan 2 bin 632 adet hapla yakalanan 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve il dışından yüklü miktarda sentetik ecza hap getirecekleri bilgisini aldıkları O.T. ve M.A. isimli şahısları takibe aldı. Narkotik ekipleri, söz konusu şahısları araç içerisinde 2 bin 632 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ile birlikte yakaladı. Her iki şahıs 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan O.T. ve M.A. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.T., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken M.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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