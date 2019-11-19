Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlının Saitbey Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 399 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA