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Samsun'da uyuşturucu imalathanesi operasyonu: 5 gözaltı

Samsun'da narkotik polisinin uyuşturucu imal eden şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda aralarında karı-kocanın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

26.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:21Samsun'da uyuşturucu imalathanesi operasyonu: 5 gözaltı
'da narkotik polisinin uyuşturucu imal eden şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda aralarında karı-kocanın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yaptıkları çalışmalarda, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde imal ettikleri, sakladıkları ve sattıkları bilgisini aldıkları adreslere baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 4 kilo 493 gram bonzai, 850,96 gram bonzai ham maddesi (fubinaca), uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan 5 litre aseton, 1 hassas terazi, 467 adet extacy hap, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çok sayıda materyaller ve eldivenler, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili F.A., T.A., K.A., H.A. ve D.K. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan K.A. ve eşi H.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edilirken, 3 kişinin ise emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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