Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları

Samsun
'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Resul Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheliden uyuşturucu satın aldığı öne sürülen 4 kişiyi yakalayan ekipler, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İlkadım
ilçesinde, belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Resul Ç'yi gözaltına aldı.
Çalışma yürüten ekipler, Atakum
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
'nde Rüstem M'yi bir kişiye esrar satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.
Zanlının evindeki aramada esrar bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Resul Ç, "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.
Rüstem M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
29 Kasım 2018 Perşembe 18:09