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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

03.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:26
'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, ilçesinde, uyuşturucu madde sattıkları bilgisine ulaşılan 2 şahsın ikametine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 142 uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap, bir ekstazi hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 915 TL para ele geçirildi.
İkinci operasyonda ise İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirdikleri belirlenen 2 şahsın, uyuşturucuyu sakladıkları adreste yapılan aramada 7 bin 280 uyuşturucu hap bulundu.
İlkadım ilçesinde ikametlerinde uyuşturucu bulunan G.Ç. ve M.K ile İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdikleri belirlenen Z.Ç. ve Ö.Ç, uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: AA


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