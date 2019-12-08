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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

08.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:50Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı
'da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sürülmek üzere kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Samsun- kara yolunda uygulama noktasında bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler araçtaki N.C.A, E.B, E.K, B.B. ve A.E.N'yi gözaltına aldı.
Merkez İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlenen operasyonda da sentetik uyuşturucu hap bulundu. Ekiplerce Ü.B, F.Ç, F.D. ve H.H.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ankara, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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