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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına altına alındı.

28.09.2019 16:13Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde 7 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ile yakalanan 2 şahsa uyuşturucu maddeleri sattığı tespit edilen A.K.A.'nın ikametinde yaptığı aramada 29,60 gram bonzai elde etti. Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alınan A.K.A. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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