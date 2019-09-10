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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

10.09.2019 11:50 Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkez ve Bafra ilçelerinin eş zamanlı operasyon düzenledi. Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 13 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aralamalarda 77.05 gram bonzai, 253 ectasy hap, 335,81 esrar, 5 adet sentetik ecza, 0,34 skank maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca mermisi, 1 tüfek ve 15 adet dolu fişek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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