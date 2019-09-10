Haberler» 3. Sayfa» Haber

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltıSAMSUN - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

10.09.2019 13:27
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
SAMSUN - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkez ve Bafra ilçelerinin eş zamanlı operasyon düzenledi. Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 13 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aralamalarda 77.05 gram bonzai, 253 ecstasy hap, 335,81 esrar, 5 adet sentetik ecza, 0,34 skunk maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca mermisi, 1 tüfek ve 15 adet dolu fişek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:52   - Kağıthane'de yangın paniği
14:48   Bursa'da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
14:42   Ardahan'da terör örgütüne ait sığınak bulundu
14:35   Rus turiste yağma şüphelisi yakalandı
14:32   Boşandığı eşini öldüren zanlıdan ilginç savunma: "Keşke vazgeçebilecek kadar sevseydim"
14:30   Çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri böyle kurtardı
14:20   İlk ders günü trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşler anneleri ile toprağa verildi