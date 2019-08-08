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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 'uyuşturucu ticareti' yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

08.08.2019 12:25 Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 'uyuşturucu ticareti' yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.S.'nin uyuşturucu sattığını tespit etti. S.S. gözaltına alındı ve onunla bağlantısı olan K.Y. de yakalandı. Polis 32 adet extacy hap ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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