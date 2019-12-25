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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da polisin uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

25.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:21 Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
'da polisin uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.K. ve Ö.F.S.'nin içinde bulunduğu araçta yaptıkları aramada 365 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili E.K. ve Ö.F.S. gözaltına alınarak, "Uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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