Haberler » 3. Sayfa » Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

12.02.2020 14:47 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:47Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 paket halinde 87,75 gram esrar maddesi ve ikametinde yapılan aramada 2 paket halinde 4,68 gram esrar maddesi ile yakalanan Ö.D.'yi gözaltına aldı. Ö.D. ile bağlantısı olduğu iddia edilen M.O. da gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Ö.D. ve M.O. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 17:16:37