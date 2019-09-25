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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

25.09.2019 18:24Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hançerli Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Haruncan U. ile Mehmet A.T. üzerinde arama yapan ekipler, satışa hazır 5 paket halinde 6,18 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Ekipler, şüphelilerle birlikte hareket ettiğini belirledikleri Mert A.T'yi Cedit Mahallesi'ndeki ikametinde yakaladı.
İkamette arama yapan ekipler, 20 paket halinde 43,87 gram esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen zanlılardan Haruncan U. ve Mert A.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Mehmet A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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