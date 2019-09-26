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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

26.09.2019 12:53Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları E.A., A.Y. ve B.K. isimli şahısları takibe aldı. Narkotik ekipleri, şüpheli şahıslar ile teması görülen 12 şahıstan 2 adet ecstasy hap ile 66 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.A., A.T. ve B.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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