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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

23.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:43Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi'ndeki bir iş yerinden irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edilen C Ç., H.K. ve M.K.'yi takibe aldı. Söz konusu iş yerinde yapılan aramada 895 adet, H.K.'nin üzerinden 18 adet adet, M.K.'in üzerinden ise 2 adet olmak toplamda 915 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayın devamında H.K.'nin ikametinde yapılan aramada 30,10 gram ecstasy hap tozu ve 16 kapsül uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi. Olayın diğer şüphelisi C.Ç. Pazar Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.

"Uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan C Ç., H. K. ve M. K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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