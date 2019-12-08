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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

08.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:25Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede uyuşturucu sattığı belirlenen Ü.B., F.Ç., F.D. ve H.H.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 234 adet ecstasy hap ele geçirildi. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan 4 kişi, "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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