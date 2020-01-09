Haberler » 3. Sayfa » Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

09.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:21Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları tespit ettikleri 2 kişiyi 43 gram bonzai, 18 adet kapsül sentetik ecza ve 17 adet 9 mm çaplı tabanca mermisi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu şahıslarla birlikte hareket ettikleri iddia edilen 2 kişi daha gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan A.A., H.A., B.D. ve Y.S. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:26  Türkiye Adalet Akademisinde 134 stajyer avukata eğitim verildi - Haberler
18:24  Erdoğan: Türk askerinin çöllere gönderilmesinden söz edenlerin kendi zihinleri çölleşmiş - Haberler
18:20  İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 30 yaralı - Haberler
18:18  Sokak sokak kedi maması dağıttılar - Haberler
18:18  Yahya Kaptan İzmit'te anıldı - Haberler
18:09  Cinsiyet değiştirme arifesindeki şahıs, göğüsleri alındıktan sonra intihar etti - Haberler
17:20  Kar yağışının esir aldığı kentte, arızalı bulaşık makinesi kızakla taşındı - Haberler
16:44  Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı - Haberler
16:33  Papa, ABD ve İran'a sağduyu çağrısı yaptı - Haberler
15:53  Son dakika: İran'dan yeni açıklama: Amacımız ABD askerlerini öldürmek değildi - Haberler
9.01.2020 18:32:47