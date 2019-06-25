25.06.2019 13:36
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 yabancı uyruklu gözaltında

Samsun

SAMSUN'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3'ü Irak, 1'i Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3'ü Irak , 1'i Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak ve Suriye uyruklu 4 şüphelinin kentte uyuşturucu ticareti yapacağı yönünde istihbarat üzerine harekete geçti, operasyon düzenledi.  Operasyonda; Gaziantep 'ten Samsun 'a uyuşturucu getirecekleri saptanan şüphelilerin yer aldığı otomobil, kentte giriş yapmadan önce yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, 6 paket halinde 34,13 gram metafetamin maddesi, 6 sentetik hap, hassas terazi ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler Irak uyruklu K.D.K., S.S.A.A.R., A.Z.A.A. ve Suriye uyruklu A.J. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


- Samsun
Kaynak: DHA
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