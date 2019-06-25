Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 yabancı uyruklu gözaltında

SAMSUN'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3'ü Irak, 1'i Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak ve Suriye uyruklu 4 şüphelinin kentte uyuşturucu ticareti yapacağı yönünde istihbarat üzerine harekete geçti, operasyon düzenledi. Operasyonda; Gaziantep'ten Samsun'a uyuşturucu getirecekleri saptanan şüphelilerin yer aldığı otomobil, kentte giriş yapmadan önce yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, 6 paket halinde 34,13 gram metafetamin maddesi, 6 sentetik hap, hassas terazi ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler Irak uyruklu K.D.K., S.S.A.A.R., A.Z.A.A. ve Suriye uyruklu A.J. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Samsun