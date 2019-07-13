13.07.2019 13:12
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda satışa hazır paketler halinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçerken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda satışa hazır paketler halinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçerken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.T. ve F.A. isimli şahıslar ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalar sonucunda, şüpheli şahısların irtibatlı oldukları Kadıköy Mahallesi'ndeki bir evde yaptıkları aramada, 1070,36 gram bonzai, Kadıköy Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramada, 44 adet kilitli poşet içerisinde satışa hazır 407.88 gram bonzai, sentetik kannabinoid maddesi, 1 poşet içerisinde toplu vaziyette 183 gram bonzai maddesi olmak üzere toplam 590,88 gram bonzai ve Anadolu Mahallesi'ndeki bir evde yaptıkları aramada 20 gram bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.T., F.A. ve müşterek hareket ettikleri tespit edilen E.T., F.K. ve E.T. isimli şahıslar da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındılar. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

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