Haberler » Güncel » Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Haber

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i savcılıktan, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 3'ü ise tutuklandı.

02.12.2019 19:52 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:52Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i savcılıktan, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 3'ü ise tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'da piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Şüphelilerin kaldığı otel odasında yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Operasyonda Van'dan geldikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Genişletilen soruşturmada bu kişilerle bağlantılı oldukları tespit edilen ve Samsun'da bulunan 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 1'i savcılıktan, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:06 Samsun'da alkollü kocanın eşinin üzerine kaynar su döktüğü iddiası - Haber
20:02 İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Türkiye son yıllarda NATO'dan beklediği desteği görmemiştir" - Haber
20:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan engellileri kabul etti-2 - Haber
19:59 Kazanın ardından mahalleli yolu kapattı - Haber
19:59 TBMM Başkanı Şentop: "Camiler, minareler bizim bu topraklardaki kimliğimiz" - Haber
19:24 İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor - Haber
19:04 Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi - Haber
18:58 İBB'nin Basın Koordinatörü Süleyman Sarılar oldu - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
12:49 Bakan Selçuk: Hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyaç olduğuna yönelik çalışmaları tamamladık
11:04 Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular
10:46 Ekrem İmamoğlu'nun içkili yemek masasını Canan Kaftancıoğlu mu sızdırdı?
2.12.2019 20:10:49