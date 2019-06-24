24.06.2019 17:40
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Samsun

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 9,83 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ele geçirilirken olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun 'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 9,83 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ele geçirilirken olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin Çarşamba 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gerçekleştirdikleri takip sonucunda araç içerisinde bulunan 4 şahıs ve olayla ilgili 2 zanlı olmak üzere, toplamda 6 şüpheliden 'fişek' halinde 9,83 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili H.Ö. (41), A.Y. (32), C.Z. (31), E.Ş. (39), H.T. (26) ve E.C. (31) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan E.C. (31) sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer 5 zanlı Çarşamba Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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