Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun
'da polis ekiplerince yapılan operasyonda, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şubesi, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, Çevik Kuvvet Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin desteğiyle Canik
ilçesi Yavuz Selim
ve 200 Evler mahallelerinde 36 ekip 122 personelle narkotik uygulaması yaptı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Ali Kovancı koordinesinde yürütülen uygulamada, 341 kişi, 16 iş yeri ve 63 araç kontrol edildi.
Uygulamalarda, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan 4 kişi yakalandı.
Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada, bir paket sentetik uyuşturuculu sigara, bir paket sentetik uyuşturucu madde ile amaç dışı bıçak ele geçirildi.
Narkotik,Samsun
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:56