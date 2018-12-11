Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. İlkadım
ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde motosikletteki Eren S. ve Fatih
Resul C'nin, yaya Emre Ç'ye uyuşturucu hap verdiğini gören ekipler, operasyon düzenledi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen zanlılar gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlılardan Emre Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Fatih Resul C. tutuklandı, Eren S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
11 Aralık 2018 Salı 17:03