Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım
ilçesi Adalet Mahallesi
'nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen Seyit A.Ç'yi takibe aldı.
İki kişiye uyuşturucu sattığını gören ekipler, şüpheliyi yakaladı.
Zanlının üzerinde arama yapan polis, 34,24 gram esrar, 4 uyuşturucu özelliği bulunan sentetik hap, tabanca ve 13 tabanca mermisi ele geçirdi.
Ekipler, şüphelinin uyuşturucu madde satışına aracılık yaptığı tespit edilen Erol K'yi de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Erol K, çıkarıldığı hakimlikçe, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Seyit A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adalet Mahallesi, Samsun, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA