Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep
'ten Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Samsun- Ankara
kara yolunda şüpheli bir otomobili durduran ekipler araçta yaptıkları aramada, 6 paket halinde 37,13 gram metamfetamin maddesi,6 sentetik hap, araç anahtarlığı şeklinde hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Ekipler Irak
uyruklu K.D.K, S.S.A.A.R. ve A.Z.A.A. ile Suriye
uyruklu A.J'yi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.